Путин поручил Ямпольской и Голиковой подготовить программу к юбилею Тютчева

Администрация президента совместно с правительством должна разработать и представить проект указа к 1 декабря 2025 года

Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект указа о праздновании 225-летия со дня рождения поэта Федора Тютчева. Об этом говорится в официальном перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Согласно документу, администрация президента совместно с правительством должна разработать и представить проект указа к 1 декабря 2025 года. Ответственными за выполнение назначены советник президента Елена Ямпольская и вице-премьер Татьяна Голикова.

Юбилей Тютчева планируется отметить в 2028 году. Празднование пройдет на государственном уровне. Подробности о будущей программе пока не раскрываются.

Федор Тютчев родился в 1803 году. В 2028 году исполнится 225 лет со дня его рождения. Власти включили подготовку к юбилею в список долгосрочных культурных мероприятий.

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Екатерина Петрова