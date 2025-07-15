Жители некоторых домов в Вахитовском районе на сутки останутся без воды
Водоснабжение будет прекращено в связи с подключением водопровода
Казанский «Водоканал» предупредил казанцев о временном отключении водоснабжения в некоторых домах в Вахитовском районе 17 июля в связи с подключением водопровода.
Отключение воды произойдет с 09:00 17 июля до 09:00 18 июля по следующим адресам:
- Астрономическая: 1/43, 3/16, 4 , 5/19, 6/18, 8/21, 10,
- Островского: 16/3, 18/6, 19/5, 20, 21/8, 23, 23/1, 25, 27,
- Право-Булачная: 43/1.
Причина временного прекращения подачи воды в производстве работ по подключению водопровода на объект «Жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на ул. Астрономической» к централизованным сетям водоснабжения.
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