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Жители некоторых домов в Вахитовском районе на сутки останутся без воды

17:17, 15.07.2025

Водоснабжение будет прекращено в связи с подключением водопровода

Жители некоторых домов в Вахитовском районе на сутки останутся без воды
Фото: Реальное время

Казанский «Водоканал» предупредил казанцев о временном отключении водоснабжения в некоторых домах в Вахитовском районе 17 июля в связи с подключением водопровода.

Отключение воды произойдет с 09:00 17 июля до 09:00 18 июля по следующим адресам:

  • Астрономическая: 1/43, 3/16, 4 , 5/19, 6/18, 8/21, 10,
  • Островского: 16/3, 18/6, 19/5, 20, 21/8, 23, 23/1, 25, 27,
  • Право-Булачная: 43/1.

Причина временного прекращения подачи воды в производстве работ по подключению водопровода на объект «Жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на ул. Астрономической» к централизованным сетям водоснабжения.

Дарья Сайфиева

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