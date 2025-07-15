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Жительниц Казани обвиняют в хищении свыше 4 млн рублей бюджетных средств

15:03, 15.07.2025

Фигурантки подавали в налоговые органы Кировской области документы для получения социального налогового вычета

Жительниц Казани обвиняют в хищении свыше 4 млн рублей бюджетных средств
Фото: Динар Фатыхов

Три жительницы Казани обвиняются в Кировской области в хищении бюджетных средств на сумму более 4 млн рублей при помощи мошеннической схемы. Об этом сообщает СУ СК России по Кировской области.

В городе Вятские Поляны возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, с января 2017 года по декабрь 2024 года фигурантки искали граждан, зарегистрированных в Вятскополянском районе для подачи заявлений в налоговые органы на возврат социального налогового вычета для физических лиц.

Две из трех фигуранток являлись руководителями медицинских организаций и составляли подложные документы о якобы полученных и оплаченных гражданами в период с 2017 по 2023 год медицинских услугах. Денежные средства, полученные гражданами в виде возврата налога на доходы физических лиц, женщины тратили на свои цели.

По ходатайству следствия на имущество обвиняемых наложили арест. Они частично возместили нанесенный ущерб. Следствие продолжается.

Дарья Сайфиева

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Общество Кировская областьТатарстан

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