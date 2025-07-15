В Тукаевском районе водитель Niva сбил насмерть пешехода на зебре
Сегодня в Тукаевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в ГАИ Татарстана.
Водитель автомобиля Lada Niva, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на пешехода 1962 года рождения. Мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
— В результате пешеход скончался на месте происшествия, — говорится в сообщении ГАИ.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
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