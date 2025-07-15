В центре Казани водитель Kia Rio спровоцировал ДТП с мотоциклистом, пострадавший госпитализирован

Фото: Динар Фатыхов

В ночное время суток, около 01.32, на улице Пушкина в центре Казани произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель мотоцикла. Об этом сообщили в ГАИ Казани.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Kia Rio, гражданин Таджикистана со стажем вождения менее двух лет, при начале движения от края проезжей части совершил столкновение с мотоциклом Voge, под управлением 39-летнего жителя Самарской области, имеющего более чем 21-летний стаж вождения. Мотоциклист двигался по улице Пушкина со стороны улицы Островского в направлении улицы Бутлерова.

В результате столкновения водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи.

В отношении 20-летнего водителя Kia Rio вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проводится административное расследование. В ходе проверки установлено, что у молодого человека имеются неоплаченные административные штрафы за нарушение ПДД. Водитель доставлен в территориальный отдел полиции. Автомобиль задержан и перемещен на специальную охраняемую стоянку.

Рената Валеева