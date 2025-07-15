В Казани задержаны подозреваемые в серии краж смартфонов на 150 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани сотрудниками полиции задержаны трое молодых людей, подозреваемых в совершении серии краж мобильных телефонов. По данным следствия, на счету фигурантов хищение 34 смартфонов на общую сумму, превышающую 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД по Татарстану.

В конце июня текущего года в полицию поступило заявление о том, что из торгового зала неизвестные похитили множество смартфонов. Подозреваемые были задержаны с поличным во время попытки совершения очередной кражи. Ими оказались трое молодых людей в возрасте 17, 21 и 22 лет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Все задержанные полностью признали свою вину. Установлено, что похищенные мобильные телефоны злоумышленники сбывали в комиссионные магазины.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Сотрудники правоохранительных органов Татарстана провели ряд операций по задержанию лиц, находившихся в федеральном розыске. В рамках этой работы были задержаны 13 подозреваемых, из которых двое разыскивались по подозрению в совершении краж, а один — по подозрению в мошенничестве.

Рената Валеева