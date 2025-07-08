Полиция Татарстана задержала 13 федеральных розыскников
Сотрудники правоохранительных органов Татарстана провели ряд операций по задержанию лиц, находившихся в федеральном розыске. В рамках этой работы были задержаны 13 подозреваемых, из которых двое разыскивались по подозрению в совершении краж, а один — по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе.
Так, в Казани сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Казани возле одного из домов по проспекту Победы задержали 19-летнего местного жителя. Молодой человек находился в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи (ст. 158 ч. 1 УК РФ). По решению суда фигурант заключен под стражу.
Еще одно задержание, осуществленное сотрудниками патрульно-постовой службы на улице Сафиуллина в Казани, привело к поимке 33-летней местной жительницы. Она также разыскивалась по ст. 158 ч. 1 УК РФ (кража).
На улице Павлюхина в столице Татарстана полицейские задержали 27-летнего местного жителя, который был объявлен в федеральный розыск по ст. 159 ч. 1 УК РФ (мошенничество).
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