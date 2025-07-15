Татарстан занял 6-е место по выдаче товарных кредитов

Фото: Артем Дергунов

По данным Объединенного кредитного бюро, в июне 2025 года на российском рынке POS-кредитования (товарных кредитов) наблюдалась неоднозначная динамика: значительное падение в годовом исчислении на фоне скромного месячного роста.

В целом по России в июне банки выдали 184,24 тыс. товарных кредитов на общую сумму 11,93 млрд рублей. Это на 58% меньше как по количеству, так и по объему по сравнению с июнем 2024 года, когда было выдано 436,75 тыс. кредитов на 28,66 млрд рублей. Средний чек товарного кредита за год незначительно снизился на 1 тыс. рублей — с 66 тыс. рублей в июне 2024 года до 65 тыс. рублей в июне 2025 года.



Для Татарстана июнь 2025 года оказался относительно успешным месяцем. Регион занял шестое место в России по объему выданных POS-кредитов. В июне жителям Татарстана было выдано 4,74 тыс. товарных кредитов на общую сумму 315,68 млн рублей. Средний чек по республике составил 67 тыс. рублей, а средний срок кредита — 14 месяцев.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По сравнению с маем, Татарстан показал позитивную динамику: количество выданных кредитов увеличилось на 5%, а их объем — на 4%.



В топ-5 регионов по объему выдач POS-кредитов в июне вошли:

Москва — 16,15 тыс. кредитов на 1,26 млрд руб. (+10% по количеству, +8% по объему к маю). Московская область — 12,14 тыс. кредитов на 888,11 млн руб. (+8% по количеству, +6% по объему к маю). Санкт-Петербург — 7,74 тыс. кредитов на 553,53 млн руб. (+8% по количеству, +4% по объему к маю). Краснодарский край — 8,37 тыс. кредитов на 522,93 млн руб. (+4% по количеству, -2% по объему к маю). Свердловская область — 5,54 тыс. кредитов на 354,44 млн руб. (+3% по количеству, +2% по объему к маю).

Самые крупные товарные кредиты в июне оформили жители Чеченской Республики (в среднем 94 тыс. руб.), Тывы (83 тыс. руб.), Москвы и Республики Саха (Якутия) — по 78 тыс. руб. Татарстанский средний чек в 67 тыс. рублей находится на уровне общероссийского показателя.

Рената Валеева