В Казани мотоциклист госпитализирован после ДТП с легковушкой

За рулем авто был 25-летний уроженец Туркменистана

Фото: Максим Платонов

Вчера, 14 июля, около 22:28 на улице Островского в Казани произошло ДТП, в результате которого пострадал мотоциклист. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

25-летний уроженец Туркменистана, управляя автомобилем Kia Rio, двигался по улице Островского со стороны улицы Пушкина в направлении улицы Айдинова. При повороте налево на зеленый сигнал светофора он, предварительно, нарушил правила дорожного движения (п.13.4 ПДД РФ) и не уступил дорогу мотоциклу Voge, за рулем которого находился 36-летний житель Казани. Мотоциклист двигался по улице Островского со стороны улицы Миннуллина в направлении улицы Пушкина.

В результате столкновения водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение на автомобиле скорой медицинской помощи.

Рената Валеева