Скончалась экс-глава Заинского района, депутат Госсовета РТ Татьяна Воропаева

Татьяна Воропаева была первой женщиной в республике, возглавившей муниципальное образование

Бывшая глава Заинского района Татарстана и экс-депутат Госсовета РТ Татьяна Воропаева скончалась на 72-м году жизни. Об этом говорится в телеграмме с соболезнованиями раиса Татарстана Рустама Минниханова, которую он направил ее мужу.

— Из жизни ушла яркая, сильная личность, талантливый руководитель, большой профессионал и труженик. Это тяжелая потеря для всего Татарстана, — сказано в телеграмме.

Татьяна Воропаева стала первой женщиной в республике, возглавившей муниципальное образование. С 2008 по 2014 год она возглавляла Заинский муниципальный район.

С 2014 по 2019 год была депутатом Госсовета РТ пятого созыва. С 2019 года стала председателем совета Татарстанской региональной общественной благотворительной организации «Яз».

Дарья Сайфиева