Заказчики в Татарстане в 2025 году заключили госконтракты на 161,9 млрд рублей

Объем сэкономленных средств из бюджета республики составил 2,8 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

За первое полугодие 2025 года в Татарстане региональные и муниципальные заказчики заключили государственные контракты на общую сумму 161,9 млрд рублей. Об этом сообщил Госкомитет Татарстана по закупкам.

Доля сэкономленных бюджетных средств в республике составила 2,8 млрд рублей.

Всего заказчиками было заключено 34 госконтракта. Самый крупный из них — проект строительства первого участка второй линии казанского метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова». Его стоимость составила 1,92 млрд рублей.

Также по итогам первого полугодия было заключено 14,6 тысячи договоров на сумму 11,3 млрд рублей с субъектами малого и среднего бизнеса.

Также с начала года Госкомитетом республики по закупкам было проведено 240 централизованных закупок общей стоимостью более 2,4 млрд рублей. В первом полугодии удалось добиться снижения затрат бюджета и сэкономить 98,1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2025 года исполнение по 11 нацпроектам в Татарстане составило 15,6 млрд рублей.



Дарья Сайфиева