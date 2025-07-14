С начала 2025 года 9,3 тыс. жителей Татарстана улучшили жилищные условия за счет капремонта
В первой половине 2025 года Татарстан показал значительный рост числа жителей, улучшивших жилищные условия благодаря капитальному ремонту многоквартирных домов. По данным Минстроя РФ, с марта по июнь этот показатель вырос с 0,4 тыс. до 9,3 тыс. человек. Это отражает ускорение темпов работ и успешную реализацию программ модернизации жилья.
Динамика в Татарстане показывает: с марта начался активный рост — 0,4 тыс. в марте, 1,7 тыс. в апреле (+325%), 5,0 тыс. в мае (+194%) и 9,3 тыс. в июне (+86%). Средний ежемесячный прирост за эти месяцы составил 2,325 тыс. человек, что говорит о высокой интенсивности капремонта.
|Месяц
|Татарстан (тыс. чел.)
|ПФО (тыс. чел.)
|Россия (тыс. чел.)
|Январь
|0
|5,8
|81,5
|Февраль
|0
|9,1
|127,5
|Март
|0,4
|22,5
|205,5
|Апрель
|1,7
|35,2
|317,0
|Май
|5,0
|48,4
|388,9
|Июнь
|9,3
|62,3
|491,3
В Приволжском федеральном округе (ПФО) Татарстан лидирует наравне с Башкортостаном, оба региона достигли 9,3 тыс. человек, улучшивших жилищные условия, к июню. Вклад Татарстана в ПФО — около 14,93% от общего числа (62,3 тыс.). Для сравнения, Самарская область — 8,3 тыс., Оренбургская — 6,8 тыс., Нижегородская — 6,5 тыс. На общероссийском уровне к июню 2025 года жилье улучшили 491,3 тыс. человек, из них 1,89% — из Татарстана.
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