С начала 2025 года 9,3 тыс. жителей Татарстана улучшили жилищные условия за счет капремонта

Фото: Динар Фатыхов

В первой половине 2025 года Татарстан показал значительный рост числа жителей, улучшивших жилищные условия благодаря капитальному ремонту многоквартирных домов. По данным Минстроя РФ, с марта по июнь этот показатель вырос с 0,4 тыс. до 9,3 тыс. человек. Это отражает ускорение темпов работ и успешную реализацию программ модернизации жилья.

Динамика в Татарстане показывает: с марта начался активный рост — 0,4 тыс. в марте, 1,7 тыс. в апреле (+325%), 5,0 тыс. в мае (+194%) и 9,3 тыс. в июне (+86%). Средний ежемесячный прирост за эти месяцы составил 2,325 тыс. человек, что говорит о высокой интенсивности капремонта.

Месяц Татарстан (тыс. чел.) ПФО (тыс. чел.) Россия (тыс. чел.) Январь 0 5,8 81,5 Февраль 0 9,1 127,5 Март 0,4 22,5 205,5 Апрель 1,7 35,2 317,0 Май 5,0 48,4 388,9 Июнь 9,3 62,3 491,3

В Приволжском федеральном округе (ПФО) Татарстан лидирует наравне с Башкортостаном, оба региона достигли 9,3 тыс. человек, улучшивших жилищные условия, к июню. Вклад Татарстана в ПФО — около 14,93% от общего числа (62,3 тыс.). Для сравнения, Самарская область — 8,3 тыс., Оренбургская — 6,8 тыс., Нижегородская — 6,5 тыс. На общероссийском уровне к июню 2025 года жилье улучшили 491,3 тыс. человек, из них 1,89% — из Татарстана.

Артем Гафаров