Скончался актер и режиссер Юрий Мороз

Стало известно о смерти актера и режиссера Юрия Мороза. Ему было 68 лет, пишет ТАСС.

О трагическом известии сообщил его коллега, актер Дмитрий Харатьян.

Мороз начинал свой творческий путь как актер. Он является выпускником Школы-студии МХАТ. Широкую известность ему принесли роли в таких заметных картинах, как историческая драма «Юность Петра» и музыкальный фильм «Принцесса цирка». Долгие годы артист также посвятил службе в знаменитом московском театре «Ленком».

Позднее Мороз получил режиссерское образование, окончив режиссерский факультет ВГИКа. Его режиссерский талант ярко проявился в создании целого ряда культовых российских сериалов, среди которых зрителям особенно полюбились «Каменская», «Апостол», «Братья Карамазовы» и недавняя масштабная экранизация «Угрюм-реки».

Рената Валеева