Экипаж «КАМАЗ-мастер» Шибалова одержал победу на третьем этапе «Шелкового пути»

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Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова стал убедительным победителем третьего этапа международного ралли-марафона «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Спецучасток протяженностью 205,1 км прошел по живописному маршруту Байкальск — Улан-Удэ, сообщили в РИА «Новости».

Шибалов и его команда преодолели дистанцию за 2 часа 30 минут 7 секунд.

Второе место в грузовом зачете также занял представитель «КАМАЗ-мастер» — экипаж Эдуарда Николаева, который финишировал с отставанием в 4 минуты 50 секунд от лидера. Третью строчку занял белорусский экипаж Сергея Вязовича из команды «МАЗ-Спортавто», уступивший победителям 5 минут 3 секунды.

Четвертый этап ралли, длина спецучастка которого составляет 236,79 км, пройдет 15 июля по маршруту Улан-Удэ — Улан-Батор. Этот участок станет первым трансграничным переходом для участников гонки.



Напомним, ралли-рейд «Шелковый путь» в 2025 году проходит по территории России и Монголии. Гонка стартовала 12 июля в Иркутске и завершится 22 июля в Горно-Алтайске.

Рената Валеева