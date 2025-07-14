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Crypto Forum впервые войдет в программу Kazan Digital Week 2025

11:34, 14.07.2025
Crypto Forum впервые войдет в программу Kazan Digital Week 2025
Фото: Динар Фатыхов

Казань станет центром притяжения криптоиндустрии России — в рамках Kazan Digital Week впервые состоится специализированный Crypto Forum. Форум соберет ведущих представителей IT-бизнеса и официальных лиц для обсуждения перспектив развития криптоиндустрии. Об этом сообщил министр цифрового развития Айрат Хайруллин.

Более 30 компаний выступят партнерами криптофорума, представляя различные направления. Особое внимание будет уделено:

  • награждению ведущих участников криптоиндустрии;
  • презентации экспортно-ориентированных криптопродуктов;
  • развитию бизнеса в сфере цифровых технологий.

Региональные компании представят собственные криптопродукты, которые уже реализуются на международном рынке.

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Глобальный масштаб форума подтверждается участием международных стартапов:

  • ожидается участие более 100 проектов со всего мира;
  • топ-10 лучших стартапов получат возможность представить свои разработки в Казани;
  • уже поступили заявки от компаний из Южной Кореи, Китая, Катара и Ирака.

Важные даты участия:

  • 15 августа — окончание приема заявок на международную акселерацию;
  • 22 августа — дедлайн подачи заявок на участие в выставке.

Напомним, что Kazan Digital Week готовится принять более 20 тыс. участников в 2025 году. Мероприятие, которое возглавляет министр цифрового развития России Максут Шадаев, станет ключевой площадкой для обсуждения цифровой трансформации экономики России.

Анастасия Фартыгина

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