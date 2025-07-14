Crypto Forum впервые войдет в программу Kazan Digital Week 2025
Казань станет центром притяжения криптоиндустрии России — в рамках Kazan Digital Week впервые состоится специализированный Crypto Forum. Форум соберет ведущих представителей IT-бизнеса и официальных лиц для обсуждения перспектив развития криптоиндустрии. Об этом сообщил министр цифрового развития Айрат Хайруллин.
Более 30 компаний выступят партнерами криптофорума, представляя различные направления. Особое внимание будет уделено:
- награждению ведущих участников криптоиндустрии;
- презентации экспортно-ориентированных криптопродуктов;
- развитию бизнеса в сфере цифровых технологий.
Региональные компании представят собственные криптопродукты, которые уже реализуются на международном рынке.
Глобальный масштаб форума подтверждается участием международных стартапов:
- ожидается участие более 100 проектов со всего мира;
- топ-10 лучших стартапов получат возможность представить свои разработки в Казани;
- уже поступили заявки от компаний из Южной Кореи, Китая, Катара и Ирака.
Важные даты участия:
- 15 августа — окончание приема заявок на международную акселерацию;
- 22 августа — дедлайн подачи заявок на участие в выставке.
Напомним, что Kazan Digital Week готовится принять более 20 тыс. участников в 2025 году. Мероприятие, которое возглавляет министр цифрового развития России Максут Шадаев, станет ключевой площадкой для обсуждения цифровой трансформации экономики России.
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