Трем регионам ПФО списали долги по бюджетным кредитам для развития региона

Фото: Артем Дергунов

Правительство приняло знаковое решение о списании задолженности по бюджетным кредитам для 25 субъектов страны на общую сумму почти 43 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе.

Согласно новым условиям, регионы получили возможность списать две трети своей задолженности по бюджетным кредитам при условии, что высвобождаемые финансовые ресурсы будут направлены на инвестиционные и инфраструктурные проекты. Этот механизм призван дать регионам дополнительный импульс для реализации амбициозных планов развития.

В числе 25 субъектов, которым будет списана задолженность, находятся ключевые территории ПФО: Марий Эл, Пермский край и Самарская область. Также в список вошли Республика Алтай, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Северная Осетия, Тыва, Забайкальский, Хабаровский края, Архангельская, Брянская, Калужская, Курганская, Новгородская, Омская, Орловская, Псковская, Свердловская, Челябинская, Ярославская области и Еврейская автономная область.

Для регионов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны предусмотрена возможность направить высвобожденные финансы на выполнение мастер-планов городов.

— Средства, которые останутся в регионе, помогут ускорить решение важных задач для наших граждан, что, без сомнения, положительно скажется на динамике как региональной, так и федеральной экономики и, конечно, на социальной сфере, — сказано в сообщении.

Рената Валеева