Умер народный артист России, кинорежиссер Александр Митта

Народный артист России, известный кинорежиссер Александр Митта скончался в возрасте 92 лет. О трагическом известии сообщил сын артиста, Евгений Митта, в своих социальных сетях.

— Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим, — написал Евгений Митта.

Александр Митта был госпитализирован 1 июля в тяжелом состоянии. В последние годы режиссер боролся с онкологическим заболеванием.

Александр Наумович Митта (настоящая фамилия Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа и оставил значительный след в истории советского и российского кинематографа.

Среди наиболее известных работ Александра Митты — фильмы «Граница. Таежный роман», «Москва, любовь моя», «Сказка странствий» и другие. Он был удостоен премии ТЭФИ в номинациях «За лучший сценарий», «За лучшую режиссуру», «За лучший телевизионный художественный/игровой сериал». Его вклад в киноискусство отмечен многочисленными наградами и званиями.

Рената Валеева