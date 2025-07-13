Казанца будут судить за убийство в гаражном кооперативе

Фото: Ирина Плотникова

В Казани 18 марта 2025 года произошел трагический инцидент, в результате которого один мужчина погиб. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.

По версии следствия, обвиняемый вместе с двумя знакомыми распивал алкоголь в гаражном кооперативе, когда между ними возник конфликт.

В ходе ссоры злоумышленник достал нож и нанес своему оппоненту удары в грудь и бедро. После этого он забрал телефон пострадавшего, вызвал скорую помощь и скрылся с места происшествия. К сожалению, потерпевший скончался до приезда медиков.

Уголовное дело уже направлено в суд, и обвиняемому грозит серьезное наказание.

Анастасия Фартыгина