Таинственный фонд из ОАЭ вложил $100 млн в крипто‑токены Трампа

Aqua1 Foundation, фонд из ОАЭ, инвестировал $100 млн в токены WLFI. Они принадлежат проекту World Liberty Financial, связанному с Дональдом Трампом и его сыновьями. Это крупнейшая публичная инвестиция в проект— ранее лидировал китайский инвестор с $75 млн.

В заявлении Aqua1 указала, что WLFI‑токены дают право голоса в управлении платформой. Также фонд планирует вместе с проектом развивать инициативы по токенизации реальных активов и инфраструктуре stablecoin — цифровой валюты, привязанной к доллару.

Регуляторы из ОАЭ не нашли доказательств регистрации Aqua1, а детали о компании и ее основателе Дэйве Ли остаются неизвестными. Представители фонда не ответили на запросы журналистов о составе инвесторов и источниках капитала.

World Liberty Financial пообещал выпустить токены WLFI на рынок, но пока они лишь governance-токены без торгов. Компания также планирует запустить фонд Aqua1 для проектов по цифровой трансформации в регионе. Инициатива уже привлекла внимание из-за возможного иностранного влияния на крипторегулирование в США.

Президент Трамп и его семья получили около 75% поступлений от WLFI‑токенов. С момента запуска осенью прошлого года World Liberty привлек около $500 млн. Это вызывает опасения среди политиков и экспертов по поводу возможного конфликта интересов в момент, когда обсуждаются правила регулирования крипторынка.

Артем Гафаров