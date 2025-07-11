Минприроды предложило стандартизировать работу центров реабилитации животных

Фото: Динар Фатыхов

Минприроды разработало поправки в законодательство, призванные упорядочить работу центров по реабилитации животных и значительно упростить процедуру спасения травмированных диких особей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишет «Интерфакс».



— Для спасения животных, согласно изменениям, больше не потребуется отдельное разрешение на каждый случай. Это упростит процедуру изъятия и дальнейшей реабилитации. Центры смогут работать по двум типам разрешений: для краснокнижных видов выдачей разрешений займется Росприроднадзор, для остальных — региональные власти, — говорится в сообщении Минприроды.

Поправки позволят частным центрам реабилитации спасать травмированных животных без излишних бюрократических процедур. Законопроект также вводит четкие правовые понятия, такие как «центр реабилитации объектов животного мира» и «реабилитационное изъятие объектов животного мира». Кроме того, уточнены определения «полувольных условий» и «искусственно созданной среды обитания».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Изменения призваны упорядочить и сделать более прозрачной работу как государственных, так и частных центров, которые оказывают помощь пострадавшим животным. Для этого законопроект предусматривает введение обязательных норм и требований к центрам, — отмечается в сообщении.

Согласно проекту, предпочтительным будет выпуск реабилитированных животных именно на ту территорию, где они были изъяты.



В Минприроды России спустя четыре года снова заговорили о контроле над разведением и продажей домашних животных — преимущественно собак и кошек. Как на это отреагировали питомники и ответственные за развитие дог-френдли среды в Татарстане — в материале.

Рената Валеева