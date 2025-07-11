В Татарстане утонули подросток и мужчина, пытавшийся его спасти
Трагедия произошла на Вятке у села Отарка
В Мамадышском районе утонул 15-летний мальчик и мужчина, который пытался его спасти. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.
По предварительным данным, трагедия произошла на реке Вятке у села Отарка 11 июля, примерно в 14.20. Место, где утонули подросток и мужчина, не было предназначено для купания.
Организована проверка. На место происшествия выехал заместитель прокурора Мамадышского района Татарстана Фаниль Ахмадышев для выяснения обстоятельств.
Ранее в Чистополе обнаружили тело мужчины, утонувшего в реке Каме.
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