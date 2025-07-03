В Чистополе обнаружили тело мужчины в Каме

Предварительная причина трагедии — купание в запрещенном месте

Фото: Людмила Губаева

Жители Чистополя обнаружили тело мужчины, плывущее по поверхности Камы в десяти метрах от берега. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Прибывшие спасатели извлекли тело в десяти метрах от берега и передали полиции.

Трагедия произошла из-за нарушения правил безопасности купания. Место было не оборудовано для плавания.

Предположительно в воде у мужчины могли начаться судороги, в результате чего он утонул.

Дарья Сайфиева