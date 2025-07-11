В Нурлатском районе Татарстана в результате ДТП погиб водитель Renault
Сегодня в Нурлатском районе Татарстана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным Госавтоинспекции Татарстана, 60-летний водитель автомобиля Renault выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ГАЗ.
В результате столкновения водитель Renault скончался на месте происшествия.
Проводится расследование для установления точных причин аварии.
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