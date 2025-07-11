В Татарстане стартовала XI Олимпиада юных геологов

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Сегодня в Татарстане состоялось торжественное открытие XI Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов. В церемонии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и зампредседателя правительства России Александр Новак.

Олимпиада, проводимая при поддержке раиса республики с 2014 года, является уникальной площадкой для развития юных талантов. Ее ключевые цели — не только организация интересного и полноценного летнего отдыха детей, развитие их творческого потенциала, восстановление и укрепление физического и психического здоровья, но и вовлечение в новые социальные связи и отношения. Главной же задачей олимпиады является пропаганда деятельности юношеских геологических объединений — клубов юных геологов, как эффективной формы дополнительного образования, профессиональной ориентации и развития гражданской позиции учащихся.

скриншот телеграм-канала раиса Татарстана

В этом году олимпиада собрала рекордное количество участников — 390 человек, среди которых 312 школьников и 78 преподавателей. На протяжении нескольких дней юные геологи будут демонстрировать свои знания и навыки в полевых условиях, участвуя в различных состязаниях и практических заданиях.

В своем выступлении Минниханов подчеркнул особую важность подготовки нового поколения геологов.

Победители Республиканской олимпиады получат почетное право войти в состав сборной команды юных геологов для участия в XV Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов, где им предстоит представлять честь Татарстана на федеральном уровне.

Рената Валеева