На внедрение ПО для государственных нужд Татарстана выделили 77 млн рублей
Центр цифровой трансформации Татарстана объявил два тендера — на 77 млн и 46,5 млн рублей. Они опубликованы на сайте госзакупок.
77 млн рублей выделили на приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения для государственных нужд Татарстана и на их внедрение. Пользователями будут органы власти республики и местного самоуправления.
Уточняется, что ПО должно включать почтовый сервер, веб-клиент электронной почты, календарей, диска и контактов, а также плагин для MS Outlook для обеспечения бесшовной миграции с MS Exchange. Подрядчику предстоит определить необходимый объем серверных мощностей, установить и настроить ПО, подготовить программу обучения для пользователей.
Еще 46,5 млн рублей направили на оказание услуг по предоставлению виртуальных вычислительных ресурсов. Исполнитель обязуется обеспечить:
- VPN-клиента;
- средства анализа защищенности;
- предоставление автономного средства защиты от НСД;
- предоставление средства защиты виртуализации;
- предоставление межсетевого экрана;
- предоставление системы обнаружения вторжений;
- предоставление средства антивирусной защиты для виртуальных серверов;
- предоставление виртуального средства защиты веб-приложений;
- средства резервного копирования исходных данных.
Услуги должны оказываться в режиме 24/7.
Напомним, на модернизацию Единой государственной системы «ГЛОНАСС+112» в Татарстане направят почти 4,5 млн рублей. Целью работ является переход с телекоммуникационной подсистемы вызова экстренных служб на разрабатываемую единую телекоммуникационную платформу.
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