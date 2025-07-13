На внедрение ПО для государственных нужд Татарстана выделили 77 млн рублей

Фото: Артем Дергунов

Центр цифровой трансформации Татарстана объявил два тендера — на 77 млн и 46,5 млн рублей. Они опубликованы на сайте госзакупок.

77 млн рублей выделили на приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения для государственных нужд Татарстана и на их внедрение. Пользователями будут органы власти республики и местного самоуправления.



Уточняется, что ПО должно включать почтовый сервер, веб-клиент электронной почты, календарей, диска и контактов, а также плагин для MS Outlook для обеспечения бесшовной миграции с MS Exchange. Подрядчику предстоит определить необходимый объем серверных мощностей, установить и настроить ПО, подготовить программу обучения для пользователей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще 46,5 млн рублей направили на оказание услуг по предоставлению виртуальных вычислительных ресурсов. Исполнитель обязуется обеспечить:

VPN-клиента;

средства анализа защищенности;

предоставление автономного средства защиты от НСД;

предоставление средства защиты виртуализации;

предоставление межсетевого экрана;

предоставление системы обнаружения вторжений;

предоставление средства антивирусной защиты для виртуальных серверов;

предоставление виртуального средства защиты веб-приложений;

средства резервного копирования исходных данных.

Услуги должны оказываться в режиме 24/7.

Напомним, на модернизацию Единой государственной системы «ГЛОНАСС+112» в Татарстане направят почти 4,5 млн рублей. Целью работ является переход с телекоммуникационной подсистемы вызова экстренных служб на разрабатываемую единую телекоммуникационную платформу.

Галия Гарифуллина