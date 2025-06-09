На модернизацию Единой системы «ГЛОНАСС+112» выделят 4,5 млн рублей
Тендер опубликован на сайте госзакупок
На модернизацию Единой государственной системы «ГЛОНАСС+112» в Татарстане направят почти 4,5 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает ГКУ «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан». Срок исполнения контракта — 31 декабря 2025 года.
«ГЛОНАСС+112» обеспечивает навигационную систему в Татарстане и вызов экстренных служб по номеру «112», а также геоинформационный портал республики.
Целью работ по модернизации является переход с телекоммуникационной подсистемы вызова экстренных оперативных служб на разрабатываемую Единую телекоммуникационную платформу центров обработки вызовов информационно-справочного обслуживания.
Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы системы и снижения риска потери вызова по единому номеру «112».
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