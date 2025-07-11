Суд рассмотрит три новых протокола о ЛГБТ*-пропаганде в отношении библиотеки «МангаЛиб»

Какие именно произведения или действия стали основанием для протоколов, не уточняется

Фото: Максим Платонов

В Таганский районный суд Москвы 10 июня поступили три административных протокола против компании ООО «МангаЛиб». Все материалы связаны с обвинениями в пропаганде ЛГБТ*. Речь идет о нарушении части 1 статьи 6.21 КоАП. Об этом стало известно из базы данных суда.

Какие именно произведения или действия стали основанием для протоколов, не уточняется. Сами документы пока не опубликованы. Это не первое дело в отношении онлайн-библиотеки. В июне суд уже получил один протокол против «МангаЛиба» по той же статье. Заседание по нему назначено на 25 августа.

«МангаЛиб» — онлайн-платформа и мобильное приложение. Сервис предоставляет доступ к комиксам в жанрах манга, манхва и маньхуа. Читатели могут просматривать переводы на русском языке. Ранее библиотека входила в число крупнейших русскоязычных сервисов в этом сегменте. В июне 2025 года у компании сменился состав владельцев. Долю получил Борис Макаренков — глава российского юрлица платформы Storytel и совладелец «Литнета». Сведения о новых протоколах появились через месяц после смены структуры собственности.

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Екатерина Петрова