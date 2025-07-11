Суд прекратил дело против «Подписных изданий» о пропаганде ЛГБТ* из-за истечения срока давности

Нарушение было зафиксировано 10 апреля, однако срок привлечения к ответственности по статье 6.21 КоАП составляет 90 суток

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга прекратил административное дело против книжного магазина «Подписные издания» по статье о пропаганде ЛГБТ*. Основанием стало истечение сроков давности. Об этом сообщили в пресс-службе городских судов.

Суд указал, что сотрудники магазина продолжали продажу 37 книг, которые, по версии надзорных органов, содержали признаки пропаганды ЛГБТ* и смены пола. Нарушение было зафиксировано 10 апреля, однако срок привлечения к ответственности по статье 6.21 КоАП составляет 90 суток. Суд признал невозможным дальнейшее производство по делу.

В списке изъятых книг указаны, в частности, «Инфернальный феминизм» Пера Факснельда, «ВИЧ-положительная» Кэмрин Гарретт, «Лисья нора» Норы Сакавич. Всего, по данным проверки, сотрудники магазина распространяли литературу, которая, по мнению властей, содержала информацию о деструктивной идеологии. Проверка в магазине «Подписные издания» прошла в апреле. После визита силовиков сотрудники заявили, что получили перечень из 48 книг, которые им предложили снять с полок. Часть этих книг изъяли.

В мае магазин уже был оштрафован на 800 тысяч рублей по той же статье. Поводом стало распространение книг Сьюзен Зонтаг «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе», а также работы Оливии Лэнг «Тело каждого. Книга о свободе».

В июне суд назначил штраф в размере 20 тыс. рублей директору магазина Елене Орловой. Основанием стало участие в деятельности нежелательной организации. Речь шла о продаже книги «Еду в Магадан» белорусского анархиста Игоря Олиневича. По данным дела, книга была издана при поддержке организации «Анархический черный крест Беларусь»**.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова