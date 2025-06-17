Суд в Петербурге оштрафовал директора «Подписных изданий» на 20 тыс. рублей за продажу книги анархиста

Поводом стала продажа книги «Еду в Магадан» белорусского анархиста Игоря Олиневича

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 20 тыс. рублей директора магазина «Подписные издания» Елену Орлову. Поводом стала продажа книги «Еду в Магадан» белорусского анархиста Игоря Олиневича, пишет газета «Коммерсантъ». Книга выпущена при участии организации Anarchist Black Cross Federation*.

Слушания прошли после жалобы одного из покупателей. В декабре 2024 года книга Олиневича появилась в продаже в магазине на Литейном проспекте. Автор известен участием в акции у российского посольства в Минске в 2010 году. В том же году он уехал в Россию, где вскоре был задержан спецслужбами и выдан белорусским властям. В 2011 году его приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Позже он написал о своем заключении книгу «Еду в Магадан».

Книга вышла при поддержке Anarchist Black Cross Federation*. В России эта организация с февраля 2024 года внесена в список нежелательных. Издания поступили в магазин по договору между владельцем магазина — ООО «Комплект — Подписные издания» — и предпринимателем Анной Курбатовой. Под договором стояла подпись директора Елены Орловой.

На заседании защита заявила, что ответственность за содержание книг несут авторы и издатели, а не магазины. Представители «Подписных изданий» подчеркнули, что издание Олиневича не включено в федеральный список экстремистских материалов. Магазин использует этот список для проверки ассортимента. Суд не принял эти доводы.

Решением суда Орлова признана виновной по статье 20.33 КоАП РФ — участие в деятельности иностранной или международной организации, признанной в России нежелательной. Будет ли подана апелляция, пока неизвестно. Эксперты считают шансы на обжалование невысокими. Это не первый штраф, связанный с продажей книги Олиневича. Ранее московский магазин «Фаланстер» и его соучредитель Борис Куприянов получили штрафы на 80 и 40 тыс. рублей соответственно.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году ООО «Комплект — Подписные издания» стало ответчиком в двух арбитражных делах на сумму 9,9 млн рублей. За тот же год компания получила выручку 500,3 млн рублей и чистую прибыль 16,5 млн рублей. В мае 2025 года «Подписные издания» уже были оштрафованы на 800 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ**. Поводом стали книги Сьюзен Сонтаг «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе», а также «Тело каждого» Оливии Лэнг. Эти книги изъяли из магазина в апреле. Проверка прошла в рамках кампании по изъятию литературы, вызвавшей претензии со стороны надзорных органов. Аналогичные действия прошли в московском «Фаланстере» и новосибирском магазине «Карта мира».

* включена в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России

** движение признано экстремистским, деятельность является запрещенной на территории РФ

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Екатерина Петрова