Татарстан вошел в пятерку лидеров по доходам граждан в 2024 году

Доходы жителей Татарстана выросли на 316 млрд рублей в 2024 году

В 2024 году доходы жителей Татарстана, выплаченные компаниями и организациями, выросли с 1,265 трлн рублей в 2023 году до 1,581 трлн рублей. Это увеличение на 25%, или на 316 млрд рублей, согласно данным налоговой службы, основанным на отчетах о зарплатах и других выплатах.

Общая сумма доходов, выплаченных гражданам по всей России, увеличилась с 76 трлн рублей в 2023 году до 96,4 трлн рублей в 2024 году. Это рост на 26,8%. В Татарстане рост на 25% выше, чем в Москве, где доходы выросли на 20,4% (с 35,7 трлн до 43 трлн рублей), но ниже, чем в Санкт-Петербурге, где прирост составил 58,1% (с 6,3 трлн до 10 трлн рублей).

Татарстан входит в Приволжский федеральный округ, где доходы жителей выросли с 6,7 трлн рублей в 2023 году до 8,3 трлн рублей в 2024 году, что составляет рост на 23,2%. В Татарстане рост на 25% превышает средний показатель по округу. В Башкортостане доходы выросли на 27,4% (с 0,777 трлн до 0,989 трлн рублей), в Самарской области — на 21,2% (с 0,837 трлн до 1,015 трлн рублей), а в Нижегородской области — на 22,7% (с 0,928 трлн до 1,138 трлн рублей).

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По общей сумме доходов граждан в 2024 году Татарстан занял пятое место среди регионов России с показателем 1,581 трлн рублей. Первое место у Москвы (43 трлн рублей), второе — у Санкт-Петербурга (10 трлн рублей), третье — у Свердловской области (4,4 трлн рублей), четвертое — у Московской области (4 трлн рублей). Доля Татарстана в доходах по стране составила около 1,64%.



В Приволжском федеральном округе Татарстан имеет один из самых высоких показателей по объему доходов. Пермский край показал рост на 23,2% (с 0,667 трлн до 0,821 трлн рублей), Удмуртская Республика — на 27,2% (с 0,335 трлн до 0,426 трлн рублей), а Чувашская Республика — на 27,8% (с 0,231 трлн до 0,295 трлн рублей). Общая сумма доходов в Татарстане превышает показатели этих регионов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Некоторые регионы показали снижение доходов. В Калининградской области доходы упали на 5,1% (с 0,474 трлн до 0,450 трлн рублей). Свердловская область, напротив, увеличила доходы на 163,8% (с 1,662 трлн до 4,386 трлн рублей). Татарстан занимает пятое место среди всех регионов России.

В Приволжском округе Оренбургская область показала рост на 17,9% (с 0,347 трлн до 0,409 трлн рублей), а Саратовская область — на 16,7% (с 0,432 трлн до 0,504 трлн рублей). Татарстан опережает эти регионы по общей сумме доходов граждан в 2024 году.

Среди других регионов Приволжского округа выделяется Пензенская область с ростом на 20,1% (с 0,214 трлн до 0,257 трлн рублей) и Ульяновская область с ростом на 22,8% (с 0,217 трлн до 0,267 трлн рублей). Татарстан сохраняет более высокий объем доходов по сравнению с этими регионами, согласно данным налоговой службы.

Артем Гафаров