МТС открыла предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "МТС"

МТС, цифровая экосистема, первой в России представила складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7 и GalaxyZ Flip7, а также линейку носимых устройств Samsung Galaxy Watch8. Татарстанцы и жители других регионов могут сделать предзаказ на новинки до 21 июля.

МТС Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 — это самые тонкие складные устройства бренда с поддержкой умного ИИ-помощника Galaxy AI и продвинутой камерой с алгоритмами Pro Visual для мобильной фотографии, которые помогают пользователям на всех этапах создания контента. Galaxy Z Flip7 FE — новая модель по более доступной цене, рассчитанная на тех, кто только хочет попробовать складной смартфон.

Специальная стоимость смартфонов в МТС в период предзаказа:

Samsung Galaxy Z Fold7 12/256Gb — 148 990 рублей;

Samsung Galaxy Z Fold7 12/512Gb — 166 990 рублей;

Samsung Galaxy Z Fold7 16/1Tb — 192 990 рублей;

Samsung Galaxy Z Flip7 12/256Gb — 91 990 рублей;

Samsung Galaxy Z Flip7 12/512Gb — 99 990 рублей;

Samsung Galaxy Z Flip7 FE 8/128Gb — 69 990 рублей;

Samsung Galaxy Z Flip7 FE 8/256Gb — 79 990 рублей.

Линейка Z Fold7 доступна в трех цветах — синем, сером и черном, линейка Z Flip7 представлена в черном, синем и коралловом цветах, а Z Flip7 FE — в черном и белом. На все смартфоны действует рассрочка 0—0—24 и скидка до 27 тыс. рублей в период предзаказа. Продажи новинок начнутся с 22 июля.

Стоимость носимых устройств в МТС:

Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 47 mm — 44 990 рублей;

Samsung Galaxy Watch8 Classic 46 mm — 36 990 рублей;

Samsung Galaxy Watch8 LTE 44 mm — 28 490 рублей;

Samsung Galaxy Watch8 LTE 40 mm — 25 990 рублей.

«Samsung уверенно сохраняет лидерство на рынке складных смартфонов — на бренд приходится 57% в штуках и 54% в деньгах от всех продаж в этом сегменте. Мы ожидаем высокий интерес к новым складным моделям Samsung уже на этапе предзаказа. С каждым годом они привлекают все более широкую аудиторию за счет того, что линейка смартфонов становится технологичнее и прочнее», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Всего в первом полугодии 2025 года на российском рынке смартфонов было продано 43 тыс. складных устройств на сумму 4,5 млрд рублей, что больше на 36% в штуках и на 35% в деньгах по сравнению с январем-июнем 2024 года.

Ознакомиться с фотографиями и полным списком технических характеристик новинок можно по ссылке.

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