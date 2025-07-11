В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и града
Во вторую половину дня и вечером 11 июля 2025 года в Татарстане, включая Казань, ожидаются грозы.
По данным Гидрометцентра, местами возможны шквалистые порывы ветра со скоростью 15—20 м/с, а в отдельных районах — до 24 м/с.
Также прогнозируются сильные дожди и ливни, местами возможен град.
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