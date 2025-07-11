В Челнах трое мужчин обвиняются в организации экстремистской деятельности

Фото: Динар Фатыхов

В Челнах трое местных жителей стали фигурантами уголовного дела об организации экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по Татарстану.

Следствие утверждает, что с 2017 по 2024 год они активно поддерживали запрещенную в России организацию, признанную экстремистской Верховным Судом.

Обвиняемые вовлекали новых членов, пропагандировали идеи этой группы, проводили собрания и собирали деньги у сторонников.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, что управление ФСБ по Татарстану задержало женщину, связанную с международной террористической организацией, которая запрещена в России.



Анастасия Фартыгина