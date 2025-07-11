ПВО России сбила 155 украинских дронов за ночь
За ночь с 10 на 11 июля российские силы противовоздушной обороны сбили 155 украинских беспилотников. Это произошло над 11 регионами России и Черным морем. Больше всего дронов было уничтожено над Курской областью — 53, сообщает Минобороны.
По информации Минобороны России, перехваты происходили в период с 23:00 до 7:00 по московскому времени. В частности, были сбиты:
- 19 дронов над Брянской областью;
- 15 — над Смоленской областью;
- 14 — над Белгородской областью;
- 13 — над Тульской областью;
- по 11 беспилотников над Орловской областью и Московским регионом;
- 7 — над Крымом;
- по 4 — над Липецкой областью и Черным морем;
- по 2 — над Ростовской и Калужской областями.
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