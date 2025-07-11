ПВО России сбила 155 украинских дронов за ночь

За ночь с 10 на 11 июля российские силы противовоздушной обороны сбили 155 украинских беспилотников. Это произошло над 11 регионами России и Черным морем. Больше всего дронов было уничтожено над Курской областью — 53, сообщает Минобороны.

По информации Минобороны России, перехваты происходили в период с 23:00 до 7:00 по московскому времени. В частности, были сбиты:

19 дронов над Брянской областью;

15 — над Смоленской областью;

14 — над Белгородской областью;

13 — над Тульской областью;

по 11 беспилотников над Орловской областью и Московским регионом;

7 — над Крымом;

по 4 — над Липецкой областью и Черным морем;

по 2 — над Ростовской и Калужской областями.



Анастасия Фартыгина