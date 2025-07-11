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ПВО России сбила 155 украинских дронов за ночь

08:05, 11.07.2025

За ночь с 10 на 11 июля российские силы противовоздушной обороны сбили 155 украинских беспилотников. Это произошло над 11 регионами России и Черным морем. Больше всего дронов было уничтожено над Курской областью — 53, сообщает Минобороны.

По информации Минобороны России, перехваты происходили в период с 23:00 до 7:00 по московскому времени. В частности, были сбиты:

  • 19 дронов над Брянской областью;
  • 15 — над Смоленской областью;
  • 14 — над Белгородской областью;
  • 13 — над Тульской областью;
  • по 11 беспилотников над Орловской областью и Московским регионом;
  • 7 — над Крымом;
  • по 4 — над Липецкой областью и Черным морем;
  • по 2 — над Ростовской и Калужской областями.
Анастасия Фартыгина

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