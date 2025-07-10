Семья из Башкортостана и пенсионерка погибли в ДТП на трассе Челны — Сарманово

На трассе Набережные Челны — Сарманово произошло ДТП, в котором столкнулись автомобили «Лада Приора и Volkswagen Polo». Авария случилась рядом с деревней Яна-Буляк на ровном участке дороги с хорошим покрытием, которое не считается аварийным. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По предварительной информации, спидометр «Лады Приоры» показывал скорость 60 километров в час, что, казалось бы, не должно было привести к трагедии. Однако в результате столкновения погибли все трое членов семьи, находившиеся в «Приоре»: 29-летний мужчина, его 24-летняя беременная супруга и их трехлетний сын.

— По предварительным данным, автомобиль «Лада Приора» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen Polo, — сообщил представитель следствия. Пассажиры «Лады» были пристегнуты, а ребенок находился в автокресле.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Семья возвращалась из отпуска, проведенного в Нижнекамских термах. На месте происшествия остались детские игрушки и вещи, которые они взяли с собой в дорогу. В Volkswagen Polo также была пассажирка — 67-летняя женщина, которая скончалась на месте. Водитель и двое других пассажиров иномарки были госпитализированы.

Двое пострадавших из Volkswagen продолжают получать лечение в больнице Набережных Челнов. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Несовершеннолетний пассажир был переведен в детский медицинский центр для дальнейшего наблюдения.

В настоящее время проводятся автотехническая и судебно-медицинская экспертизы для выяснения всех обстоятельств аварии.

Анастасия Фартыгина