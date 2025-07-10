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Роскомнадзор: DDoS-атак на инфраструктуру НСПК не фиксируется на фоне проблем в СБП

17:55, 10.07.2025
Роскомнадзор: DDoS-атак на инфраструктуру НСПК не фиксируется на фоне проблем в СБП
Фото: Мария Зверева

Дежурная служба Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственного Роскомнадзору, не фиксирует DDoS-атак на инфраструктуру Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом пишет ТАСС.

10 июля ЦМУ ССОП зафиксировал всплеск обращений, связанных с проблемами в работе СБП и сопутствующих банковских сервисов. Сбой начался примерно в 15.30 по московскому времени.

— По состоянию на 17.10 мск проблема сохраняется. Дежурная служба ЦМУ ССОП сообщает, что DDoS-атак на инфраструктуру НСПК нет, — проинформировали в ведомстве.

Рената Валеева

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