Роскомнадзор: DDoS-атак на инфраструктуру НСПК не фиксируется на фоне проблем в СБП

Фото: Мария Зверева

Дежурная служба Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственного Роскомнадзору, не фиксирует DDoS-атак на инфраструктуру Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом пишет ТАСС.

10 июля ЦМУ ССОП зафиксировал всплеск обращений, связанных с проблемами в работе СБП и сопутствующих банковских сервисов. Сбой начался примерно в 15.30 по московскому времени.

— По состоянию на 17.10 мск проблема сохраняется. Дежурная служба ЦМУ ССОП сообщает, что DDoS-атак на инфраструктуру НСПК нет, — проинформировали в ведомстве.

Рената Валеева