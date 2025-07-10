НСПК: в работе СБП произошел сбой, время обработки операций увеличено

Национальная система платежных карт (НСПК) сообщила об увеличении времени обработки операций в Системе быстрых платежей (СБП) из-за инцидента на стороне провайдера. Об этом сообщает ТАСС.

— Из-за инцидента на стороне провайдера мы фиксируем увеличение времени обработки операций по СБП. Мы сообщим дополнительно, когда все сервисы вновь начнут работать в штатном режиме, — заявили в пресс-службе НСПК.

На данный момент зарегистрирована 1 391 жалоба на сайте Downdetector.

Рената Валеева