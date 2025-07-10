Российская авиакомпания увеличит число рейсов в Геленджик раньше запланированного срока

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«Аэрофлот» увеличит число ежедневных рейсов между Москвой и Геленджиком до двух раз в сутки. Дополнительный рейс будет введен с 1 августа, что на шесть дней раньше изначально намеченной даты. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в своем телеграм-канале.

Как сообщается, решение о вводе дополнительных рейсов было принято в связи с высоким спросом на данном направлении. Изначально авиакомпания планировала ввести второй рейс с 6 августа. Теперь же на популярный черноморский курорт будут выполняться два рейса в сутки начиная уже с 1 августа.

Регулярные рейсы из Москвы в Геленджик будут возобновлены этой авиакомпанией с 18 июля, после того как аэропорт Геленджика вновь начнет принимать воздушные суда.

Время в пути составляет чуть более четырех часов.

Рената Валеева