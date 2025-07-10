WPP назначила экс‑топа Microsoft Синди Роуз новым гендиректором

Британская WPP объявила о назначении Синди Роуз, ранее операционного директора Microsoft Global Enterprise, своим новым генеральным директором с 1 сентября 2025 года. Роуз, член совета компании с 2019 года, сменит Марка Рида, который покинет пост на четыре месяца раньше запланированного срока.

Роуз проработала в Microsoft девять лет, возглавляя в числе прочего бизнес в Великобритании и глобальный сегмент корпоративных клиентов. До прихода в технологический гигант она занимала руководящие позиции в Vodafone, Virgin Media и Disney Interactive.

Назначение происходит на фоне серьезных трудностей WPP: группа в начале июля выпустила предупреждение о прибыли, из‑за чего её акции упали до минимальных уровней за 16лет, а затем слегка отскочили после объявления о новом руководстве. Председатель правления Филип Джансен подчеркнул, что опыт Роуз в цифровой трансформации и внедрении AI поможет компании адаптироваться к рыночным изменениям и укрепить клиентские отношения.

До этого WPP утратила статус крупнейшей рекламной группы мира, уступив пальму первенства Publicis, и сталкивается с оттоком крупных контрактов и увеличением самостоятельного использования AI‑инструментов клиентами. Роуз поставлена задача вернуть компании рост выручки и прибыльности за счёт оптимизации процессов и новых технологических решений.

Артем Гафаров