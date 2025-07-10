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В Зеленодольском районе Татарстана представлен новый глава ОМВД

15:57, 10.07.2025
В Зеленодольском районе Татарстана представлен новый глава ОМВД
Фото: предоставлено МВД по РТ

В Зеленодольском районе Татарстана представлен новый руководитель отдела МВД России по району. Им стал подполковник полиции Ренат Хасанов, который ранее возглавлял ОМВД России по Буинскому району.

Нового руководителя личному составу подразделения и руководству администрации района представил глава МВД по Татарстану генерал-лейтенант полиции Дамир Сатретдинов.

В ходе представления Сатретдинов особо отметил стратегическое значение Зеленодольского района.

— Зеленодольский район фактически является пригородом Казани. Оперативная обстановка района напрямую влияет на криминогенную обстановку в столице республики, — подчеркнул глава МВД Татарстана.

Генерал-лейтенант Сатретдинов выразил уверенность в успешной работе нового руководителя: «Рассчитываю, что личный состав подразделения поможет новому руководителю в кратчайшие сроки разобраться в особенностях района и поддержит его инициативы».

Рената Валеева

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