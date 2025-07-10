Депутат Госдумы предложил ввести «налог на достойную старость» для бездетных россиян

Фото: Артем Дергунов

Депутат Госдумы Андрей Гурулев выступил с инициативой ввести так называемый «налог на достойную старость» для граждан, которые не планируют иметь детей. Свою инициативу парламентарий озвучил в эфире телеканала «Царьград», объяснив ее необходимостью разделить бремя поддержки пожилых людей, не оставивших потомства, которое сейчас полностью ложится на государство.

— Тогда платите налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей, — привел слова парламентария телеканал.

Гурулев подчеркнул, что в настоящее время бремя поддержки пожилых граждан, не оставивших после себя потомство, полностью ложится на государственную казну, и предложил таким образом распределить эту ответственность.

По мнению Гурулева, для вывода страны из демографической ямы и повышения рождаемости необходим целый комплекс мероприятий. Он акцентировал внимание на том, что чиновники должны разработать и принять грамотные меры, а также обеспечить базовые медицинские условия для рожениц, чтобы стимулировать население к созданию больших семей.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что снижение ставки по ипотеке окажет большее влияние на повышение рождаемости, чем запрет сериалов или фильмов.



Рената Валеева