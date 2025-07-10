Казанский суд прекратил преследование покойного экс-директора института КФУ Хайрутдинова

Фото: Максим Платонов

Сегодня Вахитовский суд Казани поставил точку в уголовном деле Рамиля Хайрутдинова, бывшего директора института международных отношений Казанского университета и экс-руководителя музея-заповедника «Казанский Кремль». Его преследование прекращено в связи со смертью, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

В СИЗО профессор находился с апреля 2024-го. Неоднократно ходатайствовал об освобождении, однако даже после полного погашения ущерба меру пресечения ему менять не стали. Дело направили в суд для рассмотрения по существу. 20 июня 2025-го в СИЗО Хайрутдинову стало плохо, его вывезли на скорой в гражданскую клинику, однако спасти не смогли.

Из предъявленного обвинения покойный признавал лишь факт превышения полномочий, претензии в мошенничестве на 2,8 млн рублей с хищением средств на выполнение работ для научно-исследовательских лабораторий категорически отрицал.