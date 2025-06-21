Скончался экс-директор ИМО КФУ Рамиль Хайрутдинов

Фото: Максим Платонов

Институт археологии имени А.Х. Халикова АН РТ сообщил о смерти известного историка Рамиля Равильевича Хайрутдинова, который скончался на 62-м году жизни 20 июня 2025 года.

— Институт выражает соболезнования его родным, коллегам и ученикам. Светлая память о Рамиле Равильевиче останется в научных трудах и памятниках, которым он посвятил свою жизнь, — говорится в заявлении института.

Прощание с Хайрутдиновым запланировано на 21 июня в 11.00 в прощальном зале Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы.

С 2024 года Рамиль Хайрутдинов находился под следствием по уголовному делу о мошенничестве и злоупотреблению должностными полномочиями. С апреля 2024 года был заключен под стражу. До последнего момента вину не признавал, КФУ также заявлял на процессе, что не имеет к Хайрутдинову материальных претензий. Суд отказал в домашнем аресте.

Рамиль Равильевич скончался в гражданской больнице, куда был доставлен из СИЗО.