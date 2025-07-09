Суд продлил домашний арест сотрудникам Popcorn Books и Individuum по делу об экстремизме

Фото: Динар Фатыхов

Замоскворецкий районный суд продлил на четыре месяца домашний арест руководителю издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрию Протопопову, директору по продажам Individuum Павлу Иванову и менеджеру склада этих издательств Артему Вахляеву. Они обвиняются в организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.2 УК РФ), сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с ходом процесса.

По версии следствия, в период с ноября 2023 г. по сентябрь 2024 г. обвиняемые из «корыстных побуждений» издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ*. За указанный период было продано более 1 000 экземпляров таких книг неограниченному кругу лиц, включая несовершеннолетних. В ходе обысков по местам жительства и работы фигурантов дела было изъято еще более 1 000 экземпляров запрещенной литературы. Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана им 15 мая.

В числе книг, фигурирующих в уголовном деле, называются романы «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Елены Малисовой** и Катерины Сильвановой**, а также романы «Окна во двор» и «Тетрадь в клеточку» Микиты Франко (также Popcorn Books).

Ранее, 14 мая, в издательстве «Эксмо» прошли обыски в рамках расследования этого же уголовного дела. Тогда были задержаны директор по дистрибуции «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек.

Рената Валеева