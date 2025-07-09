В Госдуме опровергли слухи о запрете на ввоз Apple без RuStore

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Замглавы Комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов опроверг информацию о возможном введении запрета на ввоз продукции Apple в Россию без предустановленного магазина приложений RuStore в следующем году. Ранее подобные сообщения появились в ряде СМИ.

— Это не так. От слова «совсем», — написал Попов в своем телеграм-канале, комментируя появившиеся слухи.



Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, который обязывает иностранные IT-компании, включая Apple, не препятствовать установке на их гаджеты единого российского магазина приложений RuStore.

Рената Валеева