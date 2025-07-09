В Зеленодольском районе произошел пожар в заброшенном садовом доме
Пожарные локализовали горение
В СНТ «Локомотив» в поселке Васильево Зеленодольского района загорелся пустующий садовый дом. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.
Пожарные уже локализовали горение.
По предварительным данным, пострадавших нет.
В Татарстане за прошедшие сутки пожарные 8 раз выезжали на тушение возгораний, причем два из них произошли в жилом секторе.
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