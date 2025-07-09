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В Зеленодольском районе произошел пожар в заброшенном садовом доме

14:22, 09.07.2025

Пожарные локализовали горение

В Зеленодольском районе произошел пожар в заброшенном садовом доме
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В СНТ «Локомотив» в поселке Васильево Зеленодольского района загорелся пустующий садовый дом. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожарные уже локализовали горение.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В Татарстане за прошедшие сутки пожарные 8 раз выезжали на тушение возгораний, причем два из них произошли в жилом секторе.

Дарья Сайфиева

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