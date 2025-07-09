В Татарстане за сутки потушили 8 пожаров

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За прошедшие сутки огнеборцы Татарстана 8 раз выезжали на тушение пожаров, причем два из них пришлись на жилой сектор республики, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Помимо борьбы с огнем, пожарные силы привлекались к реагированию на другие инциденты и взаимодействию с экстренными службами. Совершено 15 выездов по ложным вызовам. Шесть раз подразделениям приходилось ликвидировать последствия дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах республики происшествий за минувшие сутки зафиксировано не было.

Анастасия Фартыгина