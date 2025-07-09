Arm сообщила о 14‑кратном росте числа клиентов дата‑центров — до 70 000

Компания Arm Holdings наращивает присутствие в сегменте дата‑центров: по итогам 2025 года число клиентов, использующих ее архитектуру для серверных решений, достигло 70 000, что в 14 раз больше, чем в 2021 году.

Рост объясняется стремительным развитием вычислений для генеративного искусственного интеллекта: с 2021 года число стартапов, работающих с чипами Arm, увеличилось в 12 раз. Одновременно облачные провайдеры Amazon Web Services, Google и Microsoft активно разрабатывают собственные процессоры на базе Arm для своих платформ, что поддерживает спрос на архитектуру компании.

Кроме того, за последние четыре года экосистема Arm заметно расширилась: количество приложений, оптимизированных под ее архитектуру, выросло до 9 млн, а число зарегистрированных разработчиков на платформе достигло 22 млн. Тем не менее Arm воздерживается от публикации финансовых прогнозов из‑за сохраняющейся торговой неопределенности.

Артем Гафаров