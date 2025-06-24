На ПМЭФ-2024 обсудили ключевые тенденции развития малого и среднего бизнеса

Особенно заметен рост интереса к франшизам в сфере торговли, секторе красоты и здоровья и в строительной отрасли

В рамках Петербургского международного экономического форума работала специализированная площадка для предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба «Авито», основываясь на итогах работы специальной зоны, организованной площадкой.

Эксперты обсудили актуальные тренды бизнес-среды. По результатам анализа рынка франшиз выявлено, что наибольшим спросом пользуется торговый сектор, занимающий четверть рынка. Средний размер первоначального взноса составляет 550 тысяч рублей. Особенно заметен рост интереса к франшизам в нескольких направлениях: в сфере торговли спрос увеличился в 2,5 раза, в секторе красоты и здоровья — на 91%, в строительной отрасли — на 73%.

Исследование женского предпринимательства показало, что основными препятствиями для старта бизнеса являются финансовые риски (их опасается 44% респонденток), недостаток опыта и знаний (38%), высокая конкуренция (13%) и бюрократические сложности (3%).

— За четыре дня ПМЭФ в нашем кафе побывало более трех тысяч посетителей — представителей малого и среднего предпринимательства, управленцев крупных бизнесов, государственных служащих и представителей других государств. За эти дни мы провели одиннадцать мероприятий в нашем бизнес-лектории, — отметил Илья Дудковский, директор бизнес-направления «Авито Бизнес 360».

На рынке трансграничной торговли отмечается восстановление после спада 2022 года. Основным драйвером роста выступают российские онлайн-платформы, наладившие сотрудничество с зарубежными поставщиками, преимущественно из Китая, на долю которого приходится 90% товарооборота.

В сегменте электронной коммерции фиксируется растущий интерес к ресейлу: 73% потребителей готовы приобретать товары с историей, причём 68% мотивированы оптимальным соотношением цены и качества.



Дмитрий Зайцев