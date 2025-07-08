В Татарстане 27 многодетных семей получат бесплатное жилье в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году в Татарстане планируется предоставить бесплатное жилье от государства 27 многодетным семьям, в которых воспитываются не менее пяти детей. Об этом сообщили в пресс-службе Госжилфонда.

Многодетные семьи получат благоустроенные квартиры с полной отделкой в соципотечных домах. Эти дома строятся за счет инвестиций Госжилфонда при поддержке раиса республики. Все будущие квартиры будут полностью готовы к заселению: оснащены сантехникой, электрическими или газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, а также счетчиками на воду (газ) и электроэнергию.



В 2024 году, объявленном президентом России Владимиром Путиным Годом семьи, Госжилфонд передал 48 квартир 28 многодетным семьям Татарстана.

С 2007 года в целом 624 многодетные семьи республики получили жилье от Госжилфонда — всего было предоставлено 864 квартиры.

Рената Валеева